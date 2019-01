Une initiative verte locale encourage les efforts de reboisement en Libye

La désertification qui subit la Libye a conduit à une initiative nationale dans laquelle des centaines de volontaires se sont lancés dans la plantation de milliers d’arbres.

Au cours des deux dernières années, la «Campagne des branches» a permis de mettre en terre de jeunes arbres et des pousses dans des forêts épuisées et dans des zones auparavant dépourvues de couvert arboré.

6 000 arbres ont déjà été plantés, et l’initiative vise à terme un total de 25 000 arbres d’ici fin de 2019.,

“La campagne a plusieurs objectifs. Certains objectifs sont sociaux. Certains objectifs concernent la préservation de l’environnement, ainsi que la sensibilisation des citoyens aux questions environnementales. Bien sûr, et comme nous le savons tous, de grands changements climatiques sont en cours. L’un de nos objectifs est d’accroître la taille des forêts, de faire comprendre l’importance des arbres et de lutter contre tous les types d’exploitation forestière, compte tenu de la rapidité avec laquelle l’activité s’est étendue récemment.” Explique Anwar Bouz Anin, superviseur de la campagne ‘‘Branches’‘.

Les campagnes de reboisement en Libye s‘étendent également aux écoles, où l’on enseigne aux enfants à aimer et à planter des arbres.

La campagne vise également à sensibiliser les jeunes à l’importance de la végétation. Saleh Shaqan est membre de l’association ‘TREE LOVERS’ et professeur de jardinage.

“Nous avons proposé cette idée aux élèves des écoles et aux enfants, afin de pouvoir leur inculquer l’amour des arbres qu’ils pourront ensuite transférer aux arbres. Lorsque l’enfant s’adonne à planter l’arbre dans le sol, il le fera avec cet amour et ce soin. Ainsi, l’arbre pourra grandir avec amour. Ainsi, l’arbre fait pousser des feuilles. L’enfant plante l’arbre dans son école et si l’arbre ne fleurit pas, l’enfant continue à l’ensemencer et à lui donner doublement l’amour. “

Le pays a été témoin ces dernières années de graves cas de déforestation, principalement imputables à des milices armées qui, en période de conflit, avaient occupé des forêts et épuisé leur couvert forestier.

“Nous savons tous que les arbres absorbent le dioxyde de carbone parmi d’autres gaz et libèrent de l’oxygène, et que l’oxygène est le principal gaz nécessaire à la respiration humaine. Nous espérons que toutes les villes le feront comme la ville d’al-Khums et ont davantage de campagnes de ce type. Le point le plus important, c’est que les citoyens libyens s’emploient à préserver les arbres, en particulier les bergers et les propriétaires de bétail, que Dieu les bénisse. Ils doivent s’occuper des arbres, s’efforcent au mieux de les préserver de l’espace pour leur permettre de pousser.’‘ Conclut Milad Daabaj employé de la compagnie « Spring » et bénévole de la campagne ‘‘Branches’‘.

Selon les campagnes de reboisement, la forêt d’al-Kashafa à Mistrata, où près de 10 000 arbres ont été détruits, et la forêt de Wadi Kaam dans la ville de Zilten, où 3 000 arbres ont été coupés, sont extrêmement déboisées

