LDC CAF : le TP Mazembe et Horoya AC corrigés, le CS Constantine déroule

Football Planet revient cette semaine sur la deuxième journée de la Ligue africaine des Champions. Une journée cauchemardesque pour le TP Mazembe, le Wydad de Casablanca ou encore le Horoya AC, tous sévèrement battus. Tout le contraire du CS Constantine qui enchaîne un deuxième succès alors que l’AS Vita Club se relance de façon impitoyable devant l’AC Simba sèchement battue 5 – 0. Tous les résultats et classements sont à retrouver dans cette émission.

En Coupe de la CAF, on connaît désormais la composition des groupes, à l’issue du tirage au sort effectué ce lundi avec notamment trois équipes marocaines dans la poule B. Et beaucoup d’invités surprises, à l’image de Salitas, devenu le premier club burkinabé à se hisser dans le tournoi final d’une coupe africaine. L’entraîneur de l‘équipe, Ladji Coulibaly, revient dans cette émission sur cette qualification historique.

Et puis, le Maroc pays-hôte de la Coupe du monde, le rêve est toujours permis avec une possible co-organisation avec l’Espagne et le Portugal pour 2030. Une idée loin de déplaire au président de la Fifa Gianni Infantino qui s’est prononcé sur le sujet en marge du troisième Sommet exécutif du football de l’instance dirigeante du football mondial, tenu à Marrakech du 15 au 17 janvier.