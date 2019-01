Décès de la personne la plus âgée du monde (113 ans)

Le Japonais Masazo Nonaka est décédé dimanche à l‘âge de 113 ans. D’après l’institut Guinness World Records, il était l‘être humain le plus âgé de la Terre. Et c’est le énième doyen de l’humanité fourni par l’empire nippon.

La nouvelle a été donnée ce matin par l’agence de presse japonaise Kyodo. L’homme le plus âgé de la planète a tiré sa révérence ce dimanche. Masazo Nonaka était âgé de 113 ans, soit un siècle et treize ans.

Originaire de l‘île de Hokkaïdo au nord du Japon où il a passé ses derniers instants auprès de sa famille qui gère une auberge, Masazo Nonaka est né le 25 juillet 1905. Quelques jours avant la publication par Albert Einstein de sa théorie sur la relativité. Et deux ans après le lancement du premier vol des frères Wright, pionniers de l’aviation aux États-Unis.

Une disparition qui a provoqué un grand choc chez sa descendance. « Nous sommes choqués par la perte de cette grande figure. Il est décédé sans causer de problèmes à notre famille », a déclaré sa petite-fille Yuko à Kyodo.

Masazo Nonaka avait cinq enfants ainsi que sept frères et une sœur qui habitaient non loin de chez lui. C’est l’année dernière que l’institut Guinness World Records a attribué à Nonaka le statut de doyen de l’humanité après la mort de l’Espagnol Francisco Nunez Olivera né en 1904.

Ayant l’une des espérances de vie les plus élevées au monde, le Japon a déjà fourni à la planète plusieurs doyens. À l’instar de Jiroemon Kimura (l’homme le plus âgé de tous les temps), décédé à 116 ans en juin 2013 et Sakari Momoi, mort en juillet 2015 à l‘âge de 112 ans.

Toutefois, le plus vieil être humain de tous les temps reste la Française Jeanne Louise Calment décédée en 1997 à l‘âge de 122 ans.

Et quel est le secret de la longévité sur Terre ? Il faut peut-être consommer l’ambroisie considérée comme nourriture des dieux dans la mythologie grecque.