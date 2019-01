Libye : retour au calme à Tripoli après deux jours de combats

*Le calme de retour à Tripoli après deux jours de combats entre milices rivales autour de l’aéroport de la capitale libyenne. *

Le bilan est lourd : dix morts et 41 blessés dont des femmes et des enfants, selon un bilan rendu public jeudi par le ministère de la Santé. Des chiffres qui illustrent la violence des affrontements qui ont eu lieu jeudi entre la localité d’al-Sbiaa et la ville d’Al Azizia, à une cinquantaine de km au sud de la capitale libyenne, a indiqué à l’AFP une source des services de secours. Mais, le calme est revenu vendredi.

Ces violences opposaient des milices de la capitale libyenne à un groupe armé appelé la 7ème Brigade, venu de Tarhouna, à l’Ouest qui avait repris l’aéroport de Tripoli avant d’en être chassé. « Grâce à Dieu, le moral est élevé parmi les combattants. Grâce aux individus et combattants qui sont avec nous, la région de Sidi Sayeh et la route al-Nakheel ont été reprises. Nous avons réussi à expulser les milices qui semaient la terreur parmi les habitants », se réjouit Abdul Hadi, membre de la force de protection de Tripoli. « Nous avons réussi à chasser la soi-disant milice de la 7e brigade et nous avons découvert ici que le quartier général et l’aire de repos étaient remplis de voitures appartenant à des civils et à des citoyens. Nous avons également constaté que les aires de repos étaient transformées en prisons », renseigne Milad, également membre de la Force de protection de Tripoli.

Ces combats interviennent près de six mois après les violents affrontements qui avaient fait au moins 117 morts et plus de 400 blessés fin août. Ils viennent surtout faire voler en éclats un accord de cessez-le-feu signé en septembre sous l‘égide des Nations Unies dont la mission Libye avait mis en garde mercredi contre toute violation de cet accord de trêve.