Le meurtre d'un journaliste ghanéen condamné par un membre du Congrès américain

Hank Johnson, membre du Congrès américain et membre éminent de la Commission judiciaire de la Chambre des représentants, a fermement condamné vendredi l’assassinat du journaliste ghanéen Ahmed Hussein-Suale, qui a été froidement abattu mercredi soir à Accra, la capitale du Ghana.

ank’ Johnson Jnr petitions Secretary of State Mike Pompeo, calling for US intelligence assistance for Ghana’s Government in investigating Ahmed Suale’s murder, as well as a possible US travel ban on Kennedy Agyapong #JournalismIsNotACrime #RIPAhmed pic.twitter.com/eCPhlac6Hh

— Fiifi Anaman (@fiifianaman) January 18, 2019

Hussein-Suale était un journaliste d’investigation. En 2018, il a fait partie d’une équipe dont l’enquête sur la corruption généralisée dans le football ghanéen et international a révélé que plus de 100 arbitres recevaient des pots-de-vin ; elle a abouti à la dissolution pure et simple de la Fédération ghanéenne de football et à l’interdiction à vie de M. Kwesi Nyantakyi, qui faisait partie du Conseil suprême du sport, organe directeur international du FIFA.

Lorsque les résultats de cette enquête anti-corruption ont été rendus publics mi-2018, Hussein-Suale a été la cible de menaces de la part du député Kennedy Ohene Agyapong, un homme politique et homme d’affaires ghanéen qui représente Assin Central au Parlement pour le New Patriotic Party. Ce dernier aurait des liens étroits avec des personnes impliqués dans les cas de corruption évoqués par le journaliste.

U.S. Congressman Condemns investigative Journalist’s Assassination, Calls for Sanctions Targeting Ghanaian Parliamentarian and U.S. Assistance for Ghanaian Police Investigation | Congressman Hank Johnson https://t.co/iPq19sgsFe — Akwasi Sarpong (@akwasisarpong) January 18, 2019

En mai et juin 2018, M. Agyapong a ouvertement proféré des menaces à l’encontre du journaliste, publié sa photo et fait connaître sa position. Les agissements de l’homme d’affaires ont été condamnés à l‘époque par le Comité pour la protection des journalistes et Reporters sans frontières.

Vendredi matin, le député Johnson a écrit au département d‘État pour demander que les autorités diplomatiques américaines fassent rapport au Congrès :

1. Évaluer la portée potentielle de l’appui diplomatique, des services de détection et de répression et des services de renseignement des États-Unis à l’enquête menée par le gouvernement ghanéen sur le décès de Hussein-Suale, y compris l’appui éventuel du FBI par l’intermédiaire du Bureau de l’attaché juridique de l’ambassade des États-Unis à Accra.

2. Procéder à une évaluation indépendante du meurtre ainsi que de la qualité et de la portée de l’enquête menée par le gouvernement ghanéen

3. Déterminer quelles sanctions peuvent être imposées au député Kennedy Agyapong, y compris une interdiction de voyager aux États-Unis, une interdiction d’accès au système bancaire américain pour M. Agyapong et ses entreprises, et toute autre sanction appropriée et applicable.

“Lorsque l’incitation à la violence contre les journalistes par des responsables gouvernementaux est tolérée dans n’importe quel pays, elle met en péril la liberté de la presse partout, y compris ici aux États-Unis ”, a déclaré M. Johnson. “Le gouvernement des États-Unis devrait offrir ses puissantes capacités d’enquête au gouvernement ghanéen pour l’aider à traduire ces tueurs en justice.

Lorsque des hommes politiques et des personnalités publiques sans scrupules appellent ouvertement à la violence contre les journalistes, ils doivent rendre des comptes. Comme dans le cas de Jamal Khashoggi, les responsables de ce meurtre, quels que soient leurs nobles titres, doivent être jugés.” a ajouté Hank Johnson