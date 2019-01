Cameroun-football : l'ex international Salomon Olembé nommé Team manager de l'équipe nationale

Salomon Olembé Team manager de l‘équipe nationale camerounaise de football version masculine. L’ancien international remplace son ancien coéquipier dans l‘équipe nationale, Bill Jackson Tchato Mbiayi.

L’annonce a été faite par la Cameroon radio and television (CRTV, chaîne nationale) sur sa page Twitter. L’organe public a publié une note de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) nommant Salomon Olembe Team manager de l‘équipe nationale de football masculine senior.

#Fecafoot Salomon Olembe nommé Team Manager des Lions_indomptables Seniors, en remplacement de Bill Tchato, par décision du Président de la FecafootOfficie pic.twitter.com/yVyPznKwH7 — CRTVweb (CRTV_web) 18 janvier 2019

Olembé assurera, selon des sources proches, des fonctions d’intendant au sein de l‘équipe masculine A de football. Il remplace à ce poste Bill Jackson Tchato Mbiayi, son ancien partenaire au sein des Lions indomptables.

Né en 1980 à Yaoundé, Salomon Olembé a occupé le poste de milieu défensif durant toute sa carrière. Une carrière qui commence en 1997 au sein du FC Nantes de France avec lequel il remporte deux deux coupes de France (1999 et 2000) et un championnat national de première division (2001). Il est également vainqueur en 2006 de la coupe du Qatar avec Al Rayyan Club.

Mais, avec les clubs turcs, anglais et grecs, il n’a remporté aucun trophée. Avec l‘équipe nationale, Olembé a remporté la CAN à deux reprises (2000 et 2002). Sa carrière s’achève en 2010 au sein de l’AEL Larissa de Grèce.

Une riche expérience qu’il voudrait mettre au service de son pays pour que les Lions indomptables rugissent lors de la CAN 2019 qui se jouera du 15 juin au 13 juillet en Égypte.