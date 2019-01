Résoudre la crise économique du Zimbabwe

La chronique Business de cette semaine revient sur la crise économique qui perdure au Zimbabwe avec, en ligne de fond, les manifestations contre l’augmentation du prix des carburants.

La situation inquiète de plus en plus malgré les mesures prises par le gouvernement qui a encore du mal à tenir ses promesses de redressement.

Les violentes manifestations de ces derniers jours contre l’augmentation du prix des carburants (l’essence devrait passer de 1,24 dollar le litre à 3,3 dollars et le diesel de 1,36 dollar le litre à 3,11 dollar) illustrent le ras-le-bol des Zimbabwéens qui n’en peuvent plus de ces promesses non tenues.

Le journaliste financier Kudzanai Sharara, que nous avons joint depuis Harare nous analyse la situation et les mesures prises par le gouvernement qui, pour l’instant, ne semble avoir un autre effet que celui d’agacer les habitants du pays.