Nairobi enterre ses morts après l'attaque de mardi

Après la sanglante attaque terroriste de mardi, Nairobi enterre ses morts. Sur ces images, les funérailles de deux cousins tués lors de l’assaut. Parents et amis sont venus leur rendre un dernier hommage.

« Nous ressentons de la tristesse et nous compatissons avec les familles et essayons de mettre les choses en perspective, mais aussi de combattre le discours selon lequel il s’agit d’une attaque musulmane contre le pays ou les Somaliens parce que c’est le récit que souhaite al Shabaab », estime Mahamoud Yassin, rescapé et cousin des deux victimes.

Selon un bilan fourni mercredi par la police kényane, 21 personnes ont été tuées dans cet attentat revendiqué par les islamistes shebab. Environ 700 autres ont pu être sauvées par les forces de sécurité.

Neuf suspects ont, par ailleurs été arrêtés dans le cadre de l’enquête..