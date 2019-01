Nigeria : un policier abattu dans un vol à main armée à Port Harcourt

À Port Harcourt au Nigeria, deux hommes armés ont abattu ce ludni 14 janvier un policier qui escortait les fonds d’une banque avant d’emporter le magot. Une enquête est en cours pour retrouver les deux cambrioleurs.

Comme dans un film d’action américain. Une fourgonnette transportant les fonds circulaient dans la ville de Port Harcourt. Sans pour autant se rendre compte qu’elle était prise discrètement en chasse par une voiture dans laquelle se trouvaient deux personnes.

C’est au niveau du Rond-point Garrision que la voiture a dépassé la fourgonnette et s’est mise en travers de la voie. Deux hommes en sont sortis et se sont dirigés vers le policier chargé d’escorter la fourgonnette. Ils lui lui ont administré plusieurs balles au point qu’il est mort sur le champ. Quant au chauffeur et un autre agent de la banque, ils ont été blessés.

Les deux cambrioleurs ont pris le butin et se sont enfuis. Selon Nnamdi Omoni, chef de service des relations publiques de la police de l’État de Rivers, les deux blessés ont été conduits à l’hôpital et des recherches sont en cours afin de mettre la main sur les deux malfaiteurs.

Au Nigeria, les meurtres liés aux vols à main armée sont fréquents. Le dernier en date s’est produit en septembre dernier à Nkwerre, dans l’Etat d’Imo. Il avait coûté la vie à un prêtre.