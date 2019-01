Législatives en RDC : le camp de Tshisekedi insatisfait des résultats

Pour l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) les résultats des législatives du 30 décembre en RDC tels que publiés par la commission électorale comportent des incohérences. Le parti du vainqueur de la présidentielle entend saisir la cour constitutionnelle.

Si la Cour constitutionnelle qui examine ce mardi 15 janvier les recours introduits par des candidats à la présidentielle dont Martin Fayulu confirme les chiffres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Félix Tshisekedi deviendra le cinquième président de la RDC.

Pourtant, selon cette même CENI, le camp de Tshisekedi n’a pas obtenu la majorité à l’Assemblée nationale ni à l’Assemblée provinciale. C’est plutôt le Front commun pour le Congo (FCC) du président sortant qui régnera en maître absolu à l’hémicycle, d’après la CENI.

Pour l’UDPS, ces chiffres ne sont pas conformes à la réalité des urnes. Le probable futur parti au pouvoir entend ainsi se vouer à la cour constitutionnelle.

« Il y a un certain nombre d’incohérences entre les chiffres que nous avons et ceux qui ont été présentés par la CENI. Une équipe d’avocats qui est dirigée par Me Mukendi a préparé un dossier qui sera déposé devant les institutions compétentes. Les chiffres se basent sur les éléments que nous avons pu réunir grâce à nos équipes d’observateurs et des témoins », a indiqué ce lundi 14 janvier, Vidiye Tshimanga, porte-parole de Félix Tshisekedi.

Ayant occupé la troisième place lors de ces législatives, l’UDPS devrait soumise à une cohabitation avec le camp Kabila, car le Premier ministre doit être issu de la majorité à l’Assemblée nationale. Tshisekedi risque ainsi de régner sans gouverner.

