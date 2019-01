Côte d'Ivoire : Simone Gbagbo satisfaite de l'acquittement de son époux

Il fallait s’y attendre et c’est le contraire qui allait surprendre. De nombreux fidèles de Laurent Gbagbo n’ont pas pu retenir la joie qu’ils ont éprouvée après que la Cour pénale internationale a prononcé l’acquittement de leur leader.

Et charité bien ordonnée commençant par soi-même, c’est bien l’ancienne première dame qui, depuis la résidence a exulté de joie. « On a mis fin à l’injustice, il va rentrer chez lui, retrouver sa famille, son parti et son pays. Il doit être lavé de toute cette humiliation », a confié ce mardi Simone Gbagbo.

Poursuivi par la CPI pour crimes de guerre en lien avec les violences post-électorales de 2010 et 2011, Laurent Gbagbo a été acquitté ce mardi après un séjour de sept ans en prison. Poursuivi pour les mêmes chefs d’accusation, son ancien ministre de la jeunesse, Charles Blé Goudé a bénéficié lui aussi de cette mesure.

Mais, c’est demain mercredi que l’ex-président ivoirien (2002-2011) et son co-accusé seront fixés sur son sort, le temps pour l’accusation de préparer une réponse à la décision de la cour.