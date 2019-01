Le prix du carburant a doublé au Zimbabwe

Augmenter le prix du carburant, pour tenter de résorber la pénurie de denrées de base comme le pétrole, c’est la solution toute trouvée par le président Emmerson Mnangagwa .

Une décision qui n’est pas sans conséquence, puisque le prix du carburant a plus que doublé dimanche à minuit, après l’annonce choc du président Zimbabwéen.

Un litre d’essence s‘élève désormais à 3,31 $, contre 1,38 $, alors que le diesel se vend désormais à 3,11 $ le litre, contre 1,32 $ auparavant fixé par l’organisme de réglementation, a déclaré Mnangagwa aux journalistes samedi à la Chambre des représentants.

Les ambassades étrangères et les touristes achèteront du carburant dans les stations-service désignées au prix de 1,24 $ US le litre de diesel, et de 1,32 $US le litre d’essence “sur présentation des documents d’identité appropriés”.

La flambée des prix a été une réponse à une “pénurie persistante sur le marché des carburants imputable à l’augmentation de l’utilisation des carburants dans l‘économie et aggravé par la recrudescence des activités illégales de change et de commerce de carburants”, a déclaré Mnangagwa ;

Cette mesure a aussitôt déclenché un tollé au sein de la Confédération syndicale du Zimbabwe (ZCTU), qui a affirmé qu’elle allait ajouter encore plus de misère à la souffrance des classes laborieuses .

Le Zimbabwe est aux prises avec une crise du carburant sans précédent, avec de longues files d’attente dans tout le pays, les automobilistes attendant plusieurs heures par jour, voire plusieurs jours, pour se procurer ce produit rare.