Décès de l'ancien Bafana bafana Phil Masinga à l'âge de 49 ans

Il avait joué en Premier League pour le club du Yorkshire pendant deux ans entre 1994 et 1996 après avoir rejoint les Mamelodis Sundowns, qui évolue en première ligue sud-africaine.

Le club a annoncé son décès dimanche sur Twitter : “C’est avec une grande tristesse que le club a appris le décès de l’ancien attaquant Phil Masinga. Les pensées de tout le monde à #LUFC vont avec sa famille et ses amis.

It is with great sadness that the club has learnt of former striker Phil Masinga’s passing. The thoughts of everyone at #LUFC are with his family and friends pic.twitter.com/d0H0EO8idl — Leeds United (@LUFC) 13 janvier 2019

Masinga a débuté sa carrière au sein du club sud-africain de Jomo Cosmos en 1990 et a raccroché les crampons 12 ans plus tard, alors qu’il jouait pour Al-Wahda, le club d’Abu Dhabi.

Il avait à son titre 58 sélections et marqué 18 buts pour son pays. On retiendra son mémorable but contre le Congo, qui a permis à l’Afrique du Sud de participer pour la première fois à la Coupe du Monde 1998.

Masinga a également fait partie de l‘équipe sud-africaine qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations sur son sol en 1996.

à l’annonce de sa disparition, l’attaquant qui a marqué cinq buts en 31 matches de championnat, a reçu des hommages.

Sad day for South African football.

A loyal servant of the game, on and off the field of play – SAFA President Dr Danny Jordaan on passing away of BafanaBafana legend Phil Masinga — Bafana Bafana (BafanaBafana) 13 janvier 2019

“Triste journée pour le football sud-africain.

Un fidèle serviteur du jeu, sur et en dehors du terrain de jeu – Le président de la SAFA, le Dr Danny Jordaan, après le décès de Phil Masinga, légende des BafanaBafana”. Pouvait-on lire sur le twitter des Bafana Bafana, l‘équipe nationale de l’afrique du sud.