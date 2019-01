Le directeur de la banque mondiale quitte ses fonctions [International Edition]

Dans cet épisode d’International Edition: la désignation d’un nouveau président à la Banque mondiale d’ici le mois d’Avril prochain.

Cette annonce fait suite à la démission de Jim Yong Kim qui a présidé durant six ans l’institution de Washington. Autre titre, le taux de chômage en zone euro ne cesse de baisser depuis septembre 2016 mais il reste encore supérieur aux taux moyen d’avant la crise financière de 2008. Un peu plus de 13 millions d’Européens étaient au chômage en novembre 2018. Ce sont là quelques sujets sur lesquels nous reviendrons plus en détails dans cette émission dédiée à l’actualité internationale, bienvenus à vous.