[En Direct] RDC-présidentielle : des morts lors des manifestations contre les résultats publiés par la CENI

Manifestations, déclarations, hommages,….Les choses s’accélèrent en RDC depuis la publication dans la nuit du 9 au 10 janvier des résultats de la présidentielle du 30 décembre dernier en RDC.

Le nom du 5è président de RDC est désormais connu. C’est, Félix Tshisekedi de la coalition Cap pour le changement (CACH) qui, avec plus de 38 % des suffrages a pris le dessus sur son collègue de l’opposition Martin Fayulu de la coalition Lamuka qui a obtenu plus de 34 % des voix.

En attendant la confirmation par la cour constitutionnelle de ces résultats publiés par la CENI, des voix s‘élèvent déjà. Si Fayulu qui a dénoncé un « putsch électoral » et demandé à l‘Église catholique de dévoiler le nom du vainqueur qu’elle avait identifié lors de sa compilation, la France, une des rares grandes puissances occidentales à se prononcer sitôt, juge les résultats « non-conformes aux attentes des Congolais ».

Et pendant ce temps, des manifestations se déroulent dans certaines villes congolaises dont Kikwit à l’est de Kinshasa où près de 4 personnes ont été tuées jeudi dans des manifestations contre les résultats publiés par la CENI.

Mais, on est loin d’en rester là. Africanews vous propose de vivre en direct l‘évolution de la situation en RDC après la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre dernier.

Les heures sont en GMT

Journée du vendredi 11 janvier

13h 10 :

Le mouvement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA) nie avoir participé jeudi à une manifestation devant l’ambassade de France à Kinshasa. « La LUCHA n’a rien à voir ni avec le groupe de jeunes qui auraient manifesté devant l’ambassade de France à Kinshasa ni avec leurs revendications », lit-on sur le compte Twitter de la LUCHA.

La LUCHA n’a rien avoir ni avec le groupe de jeunes qui auraient manifesté devant l’ambassade de France à Kinshasa ce vendredi, ni avec leurs revendications. Nous prions les responsables du site 7sur7_cd de publier ce démenti officiel. #RDC kitsita_jephte francediplo https://t.co/3etDDo28L8 — LUCHA (luchaRDC) 11 janvier 2019

La manifestation était pluôt initiée par la Force des patriotes, un autre mouvement citoyen.

12h 00 :

RDC

ONU

11h 40 :

L’Union européenne emboîte le pas aux autres organisations et puissances qui se sont déjà prononcées sur les résultats de la présidentielle en. Dans une déclaration rendue publique vendredi par le porte-parole, Maja Kocijancic, Bruxelles exhorte les acteurs politiques devraient ou doivent s’abstenir de tout recours à la violence. L’UE promet également de suivre la situation en concertation avec ses partenaires : l’Union africaine et l’

Il n’y a pas que les résultats de la présidentielle qui posent problème. Selon des médias, des candidats aux législatives provinciales sont également critiqués par des candidats malheureux. Comme à Lubumbashi où le candidat Georges Mawine qui soupçonne une entreprise de fraude. Quelques extraits de sa déclaration :

« La compilation était prévue aujourd’hui à 8 heures. Les témoins des tous les mouvements politiques, y compris ceux de la majorité nous avons été tous surpris à 4heures du matin, Nangaa était en train de proclamer déjà les députés provinciaux de l’ex-province du Katanga ».

« On proclame les résultats au moment où la compilation n’est pas encore faite! Nous sommes surpris, y compris madame la secrétaire exécutive de la Céni. Elle est surprise parce qu’elle nous a demandé d‘être le matin au centre de compilation ».

« Nous ne pouvons pas accepter que la victoire nous soit volée ».

Avis partagé par des observateurs dans des réseaux sociaux

MartinFayulu OlivierKamitatu MichaelTshi Outre ce vol de l' élection présidentielle, il faudrait se pencher, analyser et dénoncer ce qui se passe au niveau des élections provinciales si on ne veut pas que, finalement, "on prend les mêmes et on recommence"... #RDCElections #RDC — Thierry ???? (88T_H88) 10 janvier 2019

Quant à certains candidats élus, les résultats sont bel et bien conformes à la réalité des urnes. « Par rapport aux résultats je ne crois pas qu’il y ait trop de changements. Quand on essaie de se référer à la tendance qu’il y a eue depuis le jour de l‘élection et de tout ce qu’on a vu pendant le dépouillement, je crois qu’il n’y a pas eu trop de changements », estime par exemple Xavier Kazembe.

11h 20 :

Les recommandations de la SADC. Dans une déclaration signée de son président en exercice, le chef de l‘état zambien Edgard Lungu, la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) a félicité la RDC d’avoir réussi l’organisation de ces élections.

Mais l’organisation recommande à la classe politique congolaise une série de mesures destinées à juguler ou anticiper une éventuelle crise politique à venir. Notamment :

« La SADC exhorte tous les partis politiques, les candidats et leurs partisans à faire preuve de patience et à s’abstenir de tout acte de violence pendant le processus de publication des résultats définitifs des élections.

La SADC prend également note des différends qui ont surgi et encourage toutes les parties prenantes concernées à rester calmes et à agir de manière à consolider la démocratie et à préserver la paix.

La SADC appelle toutes les parties prenantes préoccupées, notamment en ce qui concerne l’exactitude des résultats, à poursuivre pacifiquement tout différend électoral concernant les résultats provisoires, par le biais des voies fournies par le cadre juridique national en vigueur, et à résoudre leurs différends par le biais d’un dialogue politique entre toutes les parties prenantes.

La SADC réaffirme son engagement à continuer d’aider la RDC à neutraliser les forces négatives et autres groupes armés opérant dans l’est de la RDC ».

11h 00 :

La tension est loin de faiblir en RDC au lendemain de la publication des résultatas de la présidentielle remportée selon la commission électorale par Félix Tshisekedi. Depuis ce matin, des témoins cités par des médias font état de la poursuite des manifestations dans certaines localités dont Kisangani.

#RDC #Elections #Mbandaka: « nous nous attendions à la multiplication des incidents de ce genre », dit une source sécuritaire congolaise qui parle d’argent distribué par coalitionlamuka ces derniers jours aux étudiants « pour provoquer des troubles » 2/2 — Sonia Rolley (soniarolley) 11 janvier 2019

#RDC #Elections #Mbandaka: des blessés signalés alors que la manif des étudiants se poursuit. Jeu de cache cache avec les forces de sécurité. Le coordonnateur coalitionlamuka et des témoins arrêtés, ils réclamaient leur copie des PV de compilation des résultats 1/2 — Sonia Rolley (soniarolley) 11 janvier 2019

9h 30 :

Les États-Unis veulent en savoir davantage. Par la voix de Robert Palladino, Porte-parole adjoint, du département d’État, la première puissance économique mondiale a exigé des éclaitrcissements sur le décompte des résultats. Lire le lien ci-dessous.

14h 30 :

D’après l’AFP, deux policiers et deux civils ont été tués jeudi à l’ouest de la RDC dans la répression de la contestation des résultats donnant Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle en République démocratique du Congo dans un fief de son rival Martin Fayulu, a-t-on appris de source policière.

“Dans l’opération de rétablissement de l’ordre public de ce jeudi à Kikwit, deux policiers et deux civils ont été tués. Nous avons enregistré aussi dix blessés”, a déclaré à l’AFP le général Dieudonné Mutepeke, chef de la police de cette ville de l’ouest de la RDC.

Des appels au calme et à la retenue fusent de partout. A l’image de cet extrait de la déclaration de la commission de l’Union africaine :

« Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a bien pris connaissance des résultats provisoires de l’élection présidentielle en République démocratique du Congo, proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, la Céni. Et le président Faki félicite surtout le peuple et autres acteurs politiques, la société civile et les institutions compétentes de la République pour la tenue ces élections dans des conditions jugées satisfaisantes par la Mission d’observation électorale de l’UA qui était dirigée par le président Dioncounda Traoré. Le président de la Commission souligne aussi la nécessité pour tous les acteurs concernés d’agir de façon à consolider la démocratie et préserver la paix dans le pays. Et c’est dans ce contexte qu’il est important que toutes contestations des résultats proclamés, notamment celles portant sur leur non-conformité avec la vérité des urnes, se fassent pacifiquement et par des recours de procédure prévus par les textes en vigueur dans le pays, et surtout par le dialogue politique ».

14h 20 :

Le président sud-africain dit prendre note des résultats. Cyril Ramaphosa invite la classe politique congolaise à finaliser le processus électoral.

#RDC #Elections : ⁦ CyrilRamaphosa ⁩ dit prendre note des résultats et féliciter tous les participants. Il demande ⁦cenirdc⁩ de finaliser rapidement le processus pour crédibiliser l’élection https://t.co/ssTF6LfykS — Sonia Rolley (@soniarolley) 10 janvier 2019

13h 20 :

Les partisans de Tshisekedi et Kamerhe continuent de célébrer la victoire de leur “cahmpion”.

???#RDC C'est avec une grande joie que les partisans de Vital Kamerhe ( VitalKamerhe1 ) et de Félix Tshisekedi (fatshi13) ont accueilli la nouvelle de la victoire de ce dernier à la présidentielle. #RDCVote #RDCELECTION pic.twitter.com/LWD5v10MIy — DW Afrique (@dw_francais) 10 janvier 2019

12h 40 :

On pourrait l’appeler “coup de théâtre”. Selon la CENCO, les résultats publiés par la CENI ne correspondent pas à ceux issus de son travail de compilation. De quoi donner du grain à moudre à Martin Fayulu qui dénonçait depuis ce matin un “putsch électoral”.

Ci-dessous la déclaration des évêques publiée par RFI :

#RDC #Elections : la CENCO__RDC dit ne pas avoir les mêmes données cenirdc mais prend acte de la publication des résultats qui « ouvre la voie à une alternance au sommet de l’Etat » pic.twitter.com/EEHAjc09y0 — Sonia Rolley (@soniarolley) 10 janvier 2019

12h 30 :

Le camp Fayulu continue de bouder les résultats. “ce qui est sorti ne reflète pas la vérité des urnes. C’est une fabrication”, lance Jean-Pierre Bemba, membre de la coalition Lamuuka cité par Jeune Afrique.

Présidentielle en #RDC : pour Jean-Pierre Bemba, “ce qui est sorti ne reflète pas la vérité des urnes. C’est une fabrication” – Notre direct sur les réactions après la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle > https://t.co/uyk1sUFH6W — Jeune Afrique (@jeune_afrique) 10 janvier 2019

12h 00 :

Un membre du mouvement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA) dit faire confiance à la CENCO. Bienvenu Matumbo était l’invité de la châine de télévision francophone TV5.

#ElectionsRDC : Bienvenu Matumo de la Lucha (Mouvement citoyen Lutte pour le changement) était l'invité du JT de 11h (heure de RDC) de TV5MONDE. Il fait confiance à la CENCO, jugée “crédible”. Plus d’infos : https://t.co/MVl3Z9blQG#Congo #RDCvote pic.twitter.com/hxjEvMwIwV — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 10 janvier 2019

11h 30 :

Un journaliste figurerait parmi les trois personnes tuées à Kikwit, selon une source sécuritaire citée par Sonia Rolley, notre consoeur de RFI

#RDC #Elections #Kwilu : au moins 6 morts et des blessés à Kikwit parmi lesquels figurerait un confrère accusé d’être proche coalitionlamuka , 4 sous-commissariats détruits. 2 bus Transco incendiés, c’est ce qu’indique une source sécuritaire — Sonia Rolley (soniarolley) 10 janvier 2019

11h 20 :

Le bilan de la répression de Kikwit grimpe à 6 morts, selon des sources concordantes. Lesquelles font état de commissariats de police et bus d’une entreprise de transport en commun incendiés par les manifestants en colère.

A Kisangani à quelque 2000 kilomètres au nord, des manifestations similaires se déroulent en ce moment. Mais, ici pas encore de victimes humaines ni de dégâts enregistrés. Les manifestants pro Fayulu chantent : “On nous a volé notre victoire”.

«On nous a volé la victoire»: des manifestations pro-Fayulu dans les rues de Kisangani https://t.co/bpmW5sxXzP — Sudpresse (@sudpresseonline) 10 janvier 2019

10h 40 :

Nos sources font état d’un bilan “provisoire” de trois personnes mortes dans la répression d’une manifestation de supporters de Fayulu à Kikwit, fief de ce dernier.

10h 30 :

Scènes de liesse à Johannesburg. Des partisans de Tshisekedi célèbrent la victoire de leur leader dans la rue.

Celebrations by the Congolese community in Yeoville, Joburg #DRC. Credit: a friend pic.twitter.com/f7nRVkze4c — carien du plessis (@carienduplessis) 10 janvier 2019

10h 10 :

Des morts et des blessés lors de la répression par la police d’une manifestation à Kikwit, indiquent des sources concordantes qui promettent davantage de détails.

10h 00 :

Que va dire l‘église catholique ? Pour en savoir davantage, il faudra suivre le point de presse qu’entend animer tout à l’heure à 11h 30 la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), annonce Sonia Rolley, journaliste à RFI.

#RDC #Elections : CENCO__RDC fait un point de presse à 12h30, « sans entrer dans le détail »... et prépare un briefing au conseil de sécurité qui se réunit ce vendredi #RDCVote — Sonia Rolley (soniarolley) 10 janvier 2019

9h 30 :

Le camp Kabila “prend note” des résultats et répond à la France.

#RDC #Elections : LambertMende prend note des résultats, se dit surpris par le chiffre de EmmanuelShadary, respecter le travail cenirdc , ne pas savoir si des recours vont être déposés côté FCC_RDC — Sonia Rolley (@soniarolley) 10 janvier 2019

#RDC #Elections : VitalKamerhe1 s’est engagé à la réouverture de l’antenne RFI, libération des prisonniers dont FreeDiomi , le retour des exilés dont moise_katumbi. Par contre, sur éventuelles poursuites contre Joseph Kabila, il prône la réconciliation — Sonia Rolley (@soniarolley) 10 janvier 2019

9h 20 :

À Mbuji-Mayi dans le Kasaï, des militants de l’UDPS de Tshisekedi ont tenté de pénétrer dans la résidence officielle du gouverneur. Selon son cabinet, Ngoyi Kasanji serait victime de ses prises de position pendant la campagne contre Tshisekedi. Une sorte de règlement de comptes ?

8h30 :

L’ONU déconseille toute violence. Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé toutes les parties prenantes en République démocratique du Congo à “s’abstenir” d’actes violents après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle donnant l’opposant Felix Tshisekedi vainqueur.

“Le secrétaire général appelle toutes les parties prenantes à s’abstenir d’actes violents et à régler tout contentieux électoral par les mécanismes institutionnels établis conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo et aux lois électorales pertinentes”, a dit son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration de presse rendue publique mercredi soir depuis New York.

7h00 :

Paris juge les résultats “non conformes” aux attentes des Congolais

Jean-Yves Le Drian sur l'élection présidentielle en RDC : “Il semble bien que les résultats proclamés ne soient pas conformes (…)” pic.twitter.com/7wkoJbbqFa — CNEWS (@CNEWS) 10 janvier 2019

1h00 :

Le camp Tshisekedi et Kamerhe promet la réouverture de l’antenne de RFI ainsisi que la libération des prisonniers politiques.