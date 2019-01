Présidentielle en RDC : Tshisekedi, est-ce bien le vainqueur identifié par l'Église catholique ?

En attendant la cour constitutionnelle pour valider ou invalider les résultats de la présidentielle du 30 décembre en RDC, des observateurs attendent le mot de l‘Église catholique. Elle qui avait déclaré récemment connaître le nom du vainqueur.

Selon la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de RDC, c’est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi président de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) portant la coalition Cap pour le changement (CACH) qui remporté la présidentielle du 30 décembre avec 38,57 % des voix, devant l’autre tête de l’opposition divisée, Martin Fayulu, avec 34,8 %.

En attendant la confirmation par la cour constitutionnelle, Martin Fayulu dénonce un « putsch électoral » et se tourne vers la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO). « À tous ceux qui ont pris connaissance de la vérité des urnes particulièrement à la CENCO et à l’ECC à travers des observations historiques de révéler au peuple congolais et au monde entier le nom de la personne qui a réellement incarné le choix de notre peuple », a déclaré Martin Fayulu peu après la publication des résultats de la présidentielle par la CENI.

Grâce à un réseau constitué de 40 000 observateurs, la CENCO avait déclaré récemment connaître le nom du futur cinquième président de la RDC et appelait la commission électorale à proclamer les résultats dans « la vérité et la justice ».

Dès lors, Tshisekedi est-il le vainqueur identifié par la CENCO ? Peut-être. Mais, d’après des diplomates, c’est Martin Fayulu de la coalition Lamuka qui serait vainqueur, ainsi que l’annonçait vendredi dernier le New York Times cité par le quotidien belge Le Soir.

Tout porte à croire que le camp Fayulu mise désormais sur l‘évangile électoral de la CENCO.

