[En Direct] RDC-présidentielle : l'évolution de la situation après la publication des résultats provisoires

Le nom du 5è président de RDC est désormais connu. C’est, Félix Tshisekedi de la coalition Cap pour le changement (CACH) qui, avec plus de 38 % des suffrages a pris le dessus sur son collègue de l’opposition Martin Fayulu de la coalition Lamuka qui a obtenu plus de 34 % des voix.

En attendant la confirmation par la cour constitutionnelle de ces résultats publiés par la CENI, des voix s‘élèvent déjà. Si Fayulu qui a dénoncé un « putsch électoral » et demandé à l‘Église catholique de dévoiler le nom du vainqueur qu’elle avait identifié lors de sa compilation, la France, une des rares grandes puissances occidentales à se prononcer sitôt, juge les résultats « non-conformes aux attentes des Congolais ».

Et pendant ce temps, des manifestations se déroulent dans certaines villes congolaises dont Kisangani où la police a utilisé des gaz lacrymogènes et procédé des tirs de sommation pour disperser les manifestants.

On pourrait l’appeler “coup de théâtre”. Selon la CENCO, les résultats publiés par la CENI ne correspondent pas à ceux issus de son travail de compilation. De quoi donner du grain à moudre à Martin Fayulu qui dénonçait depuis ce matin un “putsch électoral”.

Le camp Fayulu continue de bouder les résultats. “ce qui est sorti ne reflète pas la vérité des urnes. C’est une fabrication”, lance Jean-Pierre Bemba, membre de la coalition Lamuuka cité par Jeune Afrique.

Présidentielle en #RDC : pour Jean-Pierre Bemba, “ce qui est sorti ne reflète pas la vérité des urnes. C’est une fabrication” – Notre direct sur les réactions après la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle > https://t.co/uyk1sUFH6W — Jeune Afrique (@jeune_afrique) 10 janvier 2019

Un membre du mouvement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA) dit faire confiance à la CENCO. Bienvenu Matumbo était l’invité de la châine de télévision francophone TV5.

#ElectionsRDC : Bienvenu Matumo de la Lucha (Mouvement citoyen Lutte pour le changement) était l'invité du JT de 11h (heure de RDC) de TV5MONDE. Il fait confiance à la CENCO, jugée “crédible”. Plus d’infos : https://t.co/MVl3Z9blQG#Congo #RDCvote pic.twitter.com/hxjEvMwIwV — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 10 janvier 2019

Un journaliste figurerait parmi les trois personnes tuées à Kikwit, selon une source sécuritaire citée par Sonia Rolley, notre consoeur de RFI

#RDC #Elections #Kwilu : au moins 6 morts et des blessés à Kikwit parmi lesquels figurerait un confrère accusé d’être proche coalitionlamuka , 4 sous-commissariats détruits. 2 bus Transco incendiés, c’est ce qu’indique une source sécuritaire — Sonia Rolley (soniarolley) 10 janvier 2019

Le bilan de la répression de Kikwit grimpe à 6 morts, selon des sources concordantes. Lesquelles font état de commissariats de police et bus d’une entreprise de transport en commun incendiés par les manifestants en colère.

A Kisangani à quelque 2000 kilomètres au nord, des manifestations similaires se déroulent en ce moment. Mais, ici pas encore de victimes humaines ni de dégâts enregistrés. Les manifestants pro Fayulu chantent : “On nous a volé notre victoire”.

«On nous a volé la victoire»: des manifestations pro-Fayulu dans les rues de Kisangani https://t.co/bpmW5sxXzP — Sudpresse (@sudpresseonline) 10 janvier 2019

Nos sources font état d’un bilan “provisoire” de trois personnes mortes dans la répression d’une manifestation de supporters de Fayulu à Kikwit, fief de ce dernier.

Scènes de liesse à Johannesburg. Des partisans de Tshisekedi célèbrent la victoire de leur leader dans la rue.

Celebrations by the Congolese community in Yeoville, Joburg #DRC. Credit: a friend pic.twitter.com/f7nRVkze4c — carien du plessis (@carienduplessis) 10 janvier 2019

Des morts et des blessés lors de la répression par la police d’une manifestation à Kikwit, indiquent des sources concordantes qui promettent davantage de détails.

Que va dire l‘église catholique ? Pour en savoir davantage, il faudra suivre le point de presse qu’entend animer tout à l’heure à 11h 30 la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), annonce Sonia Rolley, journaliste à RFI.

#RDC #Elections : CENCO__RDC fait un point de presse à 12h30, « sans entrer dans le détail »... et prépare un briefing au conseil de sécurité qui se réunit ce vendredi #RDCVote — Sonia Rolley (soniarolley) 10 janvier 2019

Le camp Kabila “prend note” des résultats et répond à la France.

#RDC #Elections : LambertMende prend note des résultats, se dit surpris par le chiffre de EmmanuelShadary, respecter le travail cenirdc , ne pas savoir si des recours vont être déposés côté FCC_RDC — Sonia Rolley (@soniarolley) 10 janvier 2019

#RDC #Elections : VitalKamerhe1 s’est engagé à la réouverture de l’antenne RFI, libération des prisonniers dont FreeDiomi , le retour des exilés dont moise_katumbi. Par contre, sur éventuelles poursuites contre Joseph Kabila, il prône la réconciliation — Sonia Rolley (@soniarolley) 10 janvier 2019

À Mbuji-Mayi dans le Kasaï, des militants de l’UDPS de Tshisekedi ont tenté de pénétrer dans la résidence officielle du gouverneur. Selon son cabinet, Ngoyi Kasanji serait victime de ses prises de position pendant la campagne contre Tshisekedi. Une sorte de règlement de comptes ?

L’ONU déconseille toute violence. Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé toutes les parties prenantes en République démocratique du Congo à “s’abstenir” d’actes violents après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle donnant l’opposant Felix Tshisekedi vainqueur.

“Le secrétaire général appelle toutes les parties prenantes à s’abstenir d’actes violents et à régler tout contentieux électoral par les mécanismes institutionnels établis conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo et aux lois électorales pertinentes”, a dit son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration de presse rendue publique mercredi soir depuis New York.

Paris juge les résultats “non conformes” aux attentes des Congolais

Jean-Yves Le Drian sur l'élection présidentielle en RDC : “Il semble bien que les résultats proclamés ne soient pas conformes (…)” pic.twitter.com/7wkoJbbqFa — CNEWS (@CNEWS) 10 janvier 2019

Le camp Tshisekedi et Kamerhe promet la réouverture de l’antenne de RFI ainsisi que la libération des prisonniers politiques.