Ouganda : mise en service de la centrale solaire de Kabulasoke

L’un des parcs solaires de l’Ouganda entrera bientôt en service, selon les autorités.

Il s’agit de la centrale solaire de Kabulasoke, dans le district de Gomba dans le centre de l’Ouganda. Le Kabulasoke aura une capacité de production de 20 Mégawatts. C’est l’une des cinq centrales à avoir pris forme. Le groupe Xsabo Energy Limited détenteur d’une licence de production depuis 2015 envisage de construire d’autres centrales solaires dans les districts de Kasese, Lira, Mubende et Soroti, le tout d’une capacité de 150 MW. Sur Twitter, le président ougandais, s’est félicité de l’avancée des travaux à Kabulasoke et de sa mise en service.

It s written in the bible that you reap what you sow. For investors like Dr David Alobo & the Xsabo Group, to come & set up such a facility in far-flung Kabulasoke, is proof that the NRM is delivering. We sowed peace & unity, and these conditions have attracted such investments pic.twitter.com/tPFQ0lXFSC