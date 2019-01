La protection des données en question au CES de Las Vegas

Dans les allées du Salon qui a ouvert ses portes à Las Vegas, le thème de la sécurité n’est pas nouveau. Mais les scandales liés à Facebook et la révélation d’enceintes connectées enregistrant les conversations sont passées par là …

Et si le sujet reste sensible, pour de nombreuses entreprises, il est devenu un axe de développement et un argument marketing incontournable.

Fort de ce constat, le néerlandais Scalys est venu présenter sa TrustBox (littéralement “Boîtier de confiance”), un routeur censé sécuriser non seulement les communications mais aussi tout les objets connectés.

“Les données personnelles des consommateurs sont en danger en ce moment. Ils ne se rendent pas compte à quel point. Avec notre Trustbox, nous apportons une solution. Nous sécurisons vos objets connectés à la maison grâce à ce routeur qui ne peut pas être piraté”, explique-t-il.

Avec 180.000 visiteurs et 4500 exposants, le CES de Las Vegas est la plus grande vitrine mondiale en matière d’innovation numérique.

Parmi les innovations attendues : des écrans que l’on peut rouler ou plier, ou encore les nouveautés liées aux véhicules autonomes et connectés, avec la plupart des grands constructeurs automobiles et équipementiers.