L'Égypte salue l'exploit de Mohamed Salah

Dans les rues de la capitale égyptienne, le Caire, on pouvait voir le visage de Mohamed Salah à la une des journaux de divers kiosques, un jour après avoir remporté le prestigieux prix du footballeur africain de l’année à Dakar, au Sénégal.

La victoire de Salah lui a permis de conserver la couronne qu’il a remporté en 2018 après une excellente saison avec son club anglais de Liverpool.

“Muhammad Salah fait honneur à l’Egypte dans son ensemble. Il a dédié son prix à l’ensemble de l’Egypte” s’exclame Ahmed Mansour, fan de football

“Nous sommes tous heureux, tous les Égyptiens sont heureux que Salah a été nommé meilleur joueur. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite “ soutient à son tour Said El-Sebaay, fan de football.

Âgé de 26 ans, Salah a devancé respectivement son coéquipier sénégalais Sadio Mané, et l’attaquant gabonais, Pierre Emerick Aubameyang .

La récompense de Salah a couronné un grand jour pour l‘Égypte puisque le pays a été désigné hôte de la CAN 2019, qui avait été retirée au Cameroun.

“L’accueil de la CAN 2019 aura un impact sur le tourisme et l‘économie. Les gens viendront d’Europe et d’Afrique, car l’Europe s’intéresse beaucoup à l’Afrique” explique Raafat Mohamed Yassin, fan de football.

“Il est important que l’Egypte accueille la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 2019. L‘économie va rebondir et l‘Égypte aura une meilleure place dans le football” déclare Mohamed Salem, fan de football.

L’Égypte a battu l’Afrique du Sud par 16 voix contre 1 plus tôt mardi lors d’un vote du comité exécutif de la CAF à Dakar pour décider le remplaçant du Cameroun comme organisateur de la Coupe des Nations 2019.