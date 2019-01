RCA : une délégation de l'ONU et l'UA est à Bangui

Des délégations internationales se sont retrouvés à Bangui en vue de relancer le processus de paix.

De hauts responsables de l’ONU, de l’Union africaine (UA), de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et de la sous-région ont entamé mardi une visite à Bangui pour “relancer” les pourparlers de paix menés par l’UA. Ces hauts responsables sont à Bangui “afin de relancer les efforts internationaux pour une paix durable dans le pays, à travers le dialogue entre le gouvernement et les groupes armés sous les auspices de l’Initiative de l’Union africaine”, selone un communiqué de l’ONU.

La médiation de l’UA, lancée en juillet 2017 et soutenue par l’ONU ainsi que par les principaux partenaires de la Centrafrique, est critiquée par des diplomates et des observateurs pour sa lenteur et son manque d’efficacité.

Cette visite – à laquelle prennent part notamment Jean-Pierre Lacroix, chef du département de maintien de la paix de l’ONU, et Smail Chergui, commissaire à la paix de l’UA – doit se prolonger jusqu‘à jeudi.

Une médiation parallèle a été lancée par la Russie chez son allié soudanais. Critiquée par la France, elle a réuni, fin août à Khartoum, trois milices de l’ex-coalition de la Séléka et un groupe armé antibalaka, milice autoproclamée d’autodéfense.

Fin septembre à New York, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra avait affirmé que la médiation pour une paix dans son pays relevait de l’UA, jugeant que l’implication de la Russie dans des pourparlers avec des groupes armés n’avait qu’un but de “facilitation”.

La Centrafrique, que se partagent des groupes armés, est embourbée dans un conflit meurtrier depuis six ans qui a déplacé plus d’un quart de ses 4,5 millions d’habitants.