Les Awards de la CAF : Salah et Kgatlana remportent le ballon d'or

Doublé pour l’Egyptien Mohamed Salah, désigné meilleur footballeur africain par la CAF.

C‘était presque prévisible, Mohamed Salah conserve le ballon d’Or africain. L’Egyptien rejoint au palmarès le Sénégalais El Hadji Diouf (2001, 2002) le Camerounais Samuel Eto’o (2003, 2004).

À ses côtés la Sud-africaine Chrestinah Thembi Kgatlana a obtenu ce prestigieux trophée continental qui récompense la performance de l’année des joueurs africains.

L‘équipe de football masculine de l’année est revenue à la Mauritanie qui s’est qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Du côté des Femmes, c’est l‘équipe du Nigeria qui a remporté le titre. Les super Falcons ont accroché une nouvelle médaille de la CAN féminine à leur maillot.

Le selectionneur du Maroc, Hervé Renard est reparti avec le trophée du meilleur coach de l’année. Le Français a réussi a qualifié les lions de l’Atlas pour la prochaine coupe d’Afrique, trois ans après avoir remporté la coupe avec l‘équipe de la Côte d’Ivoire. Desiree Ellis, l’entraineur des Banyana Banyana obtient le trophée du côté des Dames.