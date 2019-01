Corruption : l'ex ministre mozambicain des Finances et 17 suspects interpellés

Après l’arrestation de Manuel Chang, l’ex-ministre mozambicain des Finances, 17 personnes ont été arrêtées, accusées d’avoir participé à ce scandale de la dette cachée.

Selon le bureau du procureur général, 18 personnes ayant participé au scandale dit de la “dette cachée, soit environ 2 milliards de dollars, ont été inculpées ce lundi.

“L’AGO du Mozambique accuse 18 accusés, parmi lesquels des fonctionnaires et d’autres citoyens, d’abus de pouvoir, d’abus de confiance, d’escroquerie et de blanchiment d’argent, pouvait-on lire dans un communiqué.

L’inculpation intervient quelques jours après que trois anciens banquiers du Crédit Suisse ont été inculpés aux Etats-Unis pour fraude suite à l’accord conclu entre le Mozambique et des investisseurs en 2013 pour le financer de certains projets notamment la pêche au Thon.

L’ancien ministre des Finances du Mozambique, Manuel Chang, 63 ans, est l’un des 18 accusés. Il a été arrêté en Afrique du Sud la semaine dernière dans le cadre de la même affaire et nie avoir commis les faits.

“Libérez Chang”, a plaidé son avocat, Willie Vermeulen, à la barre d’un tribunal de Kempton Park, près de Johannesburg, devant lequel il a brièvement comparu lundi. Le juge a renvoyé sa décision à mercredi.

Le bureau du procureur général a également déclaré qu’il cherchait à rapatrier les personnes inculpées aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Outre le Credit Suisse, le prêteur russe VTB a également organisé le financement des entreprises publiques du Mozambique.

L‘État d’Afrique australe a admis en 2016 avoir accordé des prêts non divulgués, ce qui a incité le Fonds monétaire international et les donateurs étrangers à interrompre leur soutien, provoquant un effondrement monétaire et un défaut de paiement de la dette souveraine du Mozambique. Le pays lutte toujours pour surmonter la crise de la dette qui en résulte.