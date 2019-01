Sierra Leone: liberté provisoire pour 14 opposants

Quatorze opposants sierra-léonais ont été remis en liberté provisoire lundi à Freetown, une semaine après leur arrestation lors d’une manifestation contre la détention d’un ancien ministre pour corruption présumée.

Ces 14 membres de l’ex-parti au pouvoir, l’APC, dont l’ancien vice-ministre de la Santé, Zulaikatu Cooper, et un ancien parlementaire, Dauda Kallon, ont été remis en liberté en provisoire lors d’une audience devant un tribunal de Freetown présidée par le magistrat Santigie Bangura.

Ils sont accusés de “jets de projectiles, troubles à l’ordre public, émeute et menaces verbales”.

Ils avaient été arrêtés le 31 décembre lors d’une manifestation de l’APC contre la détention de l’ancien ministre sierra-léonais de la Défense, Alfred Paolo Conteh, interpellé deux jours auparavant pour corruption présumée dans une affaire d’achat de matériel militaire.

M. Conteh, ministre sous la présidence d’Ernest Bai Koroma (septembre 2007 – avril 2018), avait été arrêté en même temps qu’un ancien directeur général du ministère de la Défense, Sannah Marrah, pendant cette période. Les deux ex-responsables ont été libérés le 31 décembre.

L’arrestation de M. Conteh avait été annoncée par la commission nationale anticorruption, créée en octobre, et qui mène des enquêtes sur des achats en 2015 de véhicules et d’uniformes militaires et de riz.

Les véhicules et uniformes militaires ont été livrés par deux entreprises chinoises pour des montants respectifs de plus de 10,6 millions de dollars et de plus de 5 millions de dollars, selon un rapport d’audit publié en 2015.

Les coûts respectifs pour chaque type de matériel et leur nombre n’ont pas été précisés, de même que le montant et la provenance du riz.

Plusieurs anciens responsables de l’administration Koroma ont déjà été arrêtés dans le cadre de la lutte contre la corruption et le gaspillage des fonds publics engagée par le régime du président Julius Maada Bio, qui a pris ses fonctions en avril.