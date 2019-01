Élections au Nigeria : plus de 84 millions d'électeurs attendus

Selon la Commission électorale (INEC) du Nigeria, plus de 84 millions d‘électeurs ont été enrgistrés pour participer aux élections générales du 16 février prochain.

Ces chiffres ont été dévoilés ce lundi 7 janvier à Abuja lors d’une réunion entre la Commission électorale (INEC) et des représentants des quelque 91 partis politiques que compte le Nigeria.