Élections en RDC : ce que les évêques auraient dit au président Kabila

En RDC, une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) a rencontré vendredi le président Joseph Kabila. Faute d’informations précises, place aux hypothèses et aux interrogations.

Conduite par l’abbé Dontaien Nshole, une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) a été reçue vendredi au Palais de la nation par le président de la République Joseph Kabila.

Pour des sources proches du régime de Kabila citées par des médias congolais dont le site politico.cd, au cours de cette rencontre « cordiale », il a été question de « mettre les points sur les i concernant certaines choses » inhérentes aux élections du 30 décembre dernier.

Du côté de la CENCO on indique au contraire que les évêques auraient communiqué le nom du vainqueur de la présidentielle du 30 décembre prochain « conformément au dépouillement en leur possession », sans pour autant révéler le nom du futur 5è président de RDC, étant donné que d’après les textes, seule la Commission électorale nationale indépendante qui est habilitée à publier les résultats d’une élection.

Mais qui ça peut être ? Peut-être sera-t-il issu du pouvoir. Seulement, ce même pouvoir a dénoncé dans la mi-journée de vendredi « l’attitude partisane, irresponsable et anarchique » de l‘église. Tout simplement parce que la veille, la CENCO avait affirmé connaître le nom du vainqueur.

Et à mesure qu’approche le 6 janvier, date prévue par la CENI pour publier ces résultats, la tension se fait de plus en plus vive en RDC. Surtout que l’UE, les États-Unis, l’UA et bien d’autres institutions internationales ne font que sommer la CENI de ne donner que les résultats issus réellement des urnes.