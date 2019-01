Grève au Zimbabwe : un médecin témoigne

L’année débute sur fond de grève pour les Blouses Blanches du Zimbabwe, alors que se poursuit le mouvement qui paralyse les hôpitaux publics depuis novembre dernier.

Des centaines de médecins dans les hôpitaux publics exigent le versement de leurs salaires en dollars américains, une augmentation de leurs primes de permanence, et un meilleur approvisionnement en médicaments.

“Nous voulions que les médicaments et que divers articles soient présents dans les hôpitaux, nous voulions aussi avoir une bonne rémunération en termes de salaires et avoir des véhicules, des moyens de transport pour aller à l’hôpital. En général, nos réclamations sont sur les salaires, si on les compare à ceux d’autres pays, c’est moins de 100 dollars américains.”, explique ce médecin gréviste.

Avec les salaires actuels, il est très difficile de payer les loyers et de faire les courses jusqu‘à la fin du mois.

“Au cours des deux derniers mois, les prix ont commencé à augmenter dans les magasins, l’inflation a commencé à augmenter, finalement, en tant que médecins, nous avons estimé qu’il n‘était pas bon pour nous de continuer dans cet environnement, l’argent n’est pas suffisant.”, poursuit-il.

Le président Emmerson Mnangagwa a écourté ses vacances afin de tenter de résoudre cette crise du secteur hospitalier. À ce jour, les négociations n’ont pas abouti, le gouvernement affirmant notamment être dans l’incapacité de payer les médecins en billets verts.