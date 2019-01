Liquid Telecom va investir en Égypte

L’Afrique plus indépendante en matière de connectivité à internet ? Un pari que s’est lancé Liquid télécom qui compte connecter des entreprises égyptiennes au reste de l’Afrique.

Un peu plus de 400 millions de dollars pour doter l‘Égypte d’un vaste réseau de fibre optique. Une infrastructure de réseau et de centre de données qui va relier non seulement les villes du Cap et du Caire, mais aussi les entreprises égyptiennes au reste de l’Afrique.