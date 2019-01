L'économie en Afrique en 2019

*La croissance économique de l’Afrique enregistrée en 2018 se poursuivra en 2019 en Afrique sub-saharienne pour atteindre les 3,6 % en moyenne au cours des deux prochaines années, selon le estimations de la Banque mondiale. *

Une embellie économique, malgré les variations inégales entre différents pays du continent. C’est ce qui ressort des conclusions de l‘étude 2018 menée par la Banque mondiale. L’institution annonce une croissance économique de 3, 6 % au cours des deux prochaines années.

Une reprise lente dans les pour les pays exportateurs de pétrole de la Communauté monétaire et économique de l’Afrique centrale toujours endetté, et plus solide par contre dans celles pauvres en ressources naturelles.

à suivre en complément, Ronald KATO, journaliste chez africanews.

Les bons chiffres de l’Afrique de l’Est en 2018

Croissance économique, l’Afrique de l’Est aux premiers rangs en 2018 avec l’un des meilleurs taux, confirmant ainsi les prévisions annoncées par le FMI.

C‘était le meilleur taux en terme de croissance économique sur le continent selon les estimations 2017 du Fonds monétaire international. Un pari tenu par l’Afrique de l’Est qui a enregistré en 2018 l’une des meilleures performances en termes de croissance du Produit intérieur brut (PIB). Un classement dans lequel l‘Éthiopie occupe le premier rang avec 7,8 % de croissance, suivi du Rwanda 7,1 % et de la Tanzanie 6,7 %.