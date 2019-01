Afrique. du Sud : des milliers de participants au carnaval du Cap

Un tour chez la maquilleuse pour des motifs à plusieurs couleurs, histoire de se préparer pour le carnaval du Cap en Afrique du Sud qui se tient tous les ans. Cette année encore, des milliers de personnes y ont pris part, comme dans les années précédentes.

La tradition, vieille de deux siècles et ancienne au Cap, a survécu à l’Apartheid. Le carnaval retrace les réjouissances des esclaves, le 2 janvier, seul jour de l’année où il leur était permis de se rassembler et de se détendre. C‘était d’ailleurs le jour où ils étaient autorisés à célébrer le nouvel an.

Et comme à chaque fois, participants et visiteurs sont émerveillés et éblouis par la créativité et la joie rassemblées dans un esprit de fête.

“Parce que c’est une (culture) Africaine, comment dire, une culture colorée, c’est agréable d‘être ici. Juste pour s’asseoir et regarder parce que tu le fais pour ta famille, ta femme, tes enfants.” Se réjouit Yaseen Hoffman, spectateur.

Le «Tweede Nuwe Jaar» (deuxième Nouvel An en langue afrikaner) célèbre ainsi l’abolition de l’esclavage dans la province du Cap. Le carnaval ménestrel est l‘événement phare de la ville.

En plus du défilé qui s‘étend sur un peu plus d’un kilomètre, et autres attractions comme les danses et autres spectacles, le carnaval se veut être pour certains un moment de communion et de prise de conscience.

“Nos jeunes, en gros, je les tiens à l‘écart de beaucoup de crimes, etc. Et pour moi, c’est amusant, j’adore ça. Marcher dans Wale Street avec ma troupe derrière moi pour voir ce que j’ai fait pendant toute l’année, la troupe avec moi, c’est une grande réussite.” Rappelle Ziyaad Williams, propriétaire, District Six Hanover Minstrels.

L‘événement qui se tient habituellement au mois de mars a été anticipé pour 2019. Il met en valeur et célèbre la diversité vibrante du Cap – et de l’Afrique du Sud.

Avec plus de 50 groupes communautaires, des chars spectaculaires, des marionnettes géantes et des costumes extravagants la Green Point Fan Walk a repris vie.

Le Carnaval du Cap est un projet phare provincial du Département national des arts et de la culture.

AFP, ARCHIVES