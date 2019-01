Les aspirations des africains pour 2019

Les Africains expriment leurs espoirs et aspirations pour 2019. Cette femme d’affaires nigériane espère faire prospérer son entreprise.

“Je rêve de produire de très bons vêtements. Je possède une entreprise qui confectionne des vêtements et je veux faire mieux que l’année dernière. Je voudrais améliorer ma production et l’aide de mon gouvernement sera la bienvenue, parce que j’ai besoin d’une source de lumière permanente. Nous avons besoin d’une bonne gouvernance, donc, que le changement dont ils parlent soit réel”.

Quant à cette Sud-africaine, mère de 5 enfants, elle affiche son soutien au régime du président Cyril Ramaphosa.

“De nombreux vœux pour mon pays. J’aime la gestion actuelle du président Ramaphosa, il combat la corruption et j’espère que ça aura un impact positif sur notre économie. Je souhaite que le système éducatif soit mieux géré, surtout en ce qui concerne la sécurité, qu’aucun enfant ne soit plus tué dans nos écoles. Parce qu’en ce moment, je m’inquiète quand mes enfants vont à l‘école. Je me demande s’ils me reviendront vivants,” a-t-elle déclaré.

Une porte-parole du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés en Ouganda, espère avoir moins de cas d’urgence à gérer en 2019.

“Nous nous attendons à une meilleure année, avec nous l’espérons, moins d’urgences qu’en ce moment, grâce à l’accord de paix signé au Soudan du Sud. Nous continuerons bien entendu à fournir une assistance vitale aux réfugiés et à renforcer notre présence à leurs côtés,” a indiqué Duniya Aslam Khan, porte-parole du HCR.

De nombreux africains s’accordent à dire que 2018 a été une année tumultueuse pour le continent et 2019 suscite de nombreux espoirs.