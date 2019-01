Élections en RDC : la correspondante de RFI privée d'accréditation, réception coupée dans tout le pays

Les autorités congolaises ont retiré son accréditation à la correspondante de Radio France internationale (RFI) à Kinshasa et coupé la réception de la radio publique française dans toute la République démocratique du Congo, a indiqué à l’AFP le porte-parole du pouvoir Lambert Mende.

RFI a “regretté” dans un communiqué la décision visant sa seule correspondante venue de Paris en RDC et demandé son annulation aux autorités congolaises, qui vont examiner ce recours, a assuré M. Mende.

Ces mesures interviennent à un moment crucial du processus électoral en RDC, entre l‘élection présidentielle de dimanche et la proclamation des résultats provisoires prévue le 6 janvier au plus tard.

RFI couvre abondamment les élections en RDC. Elle est très écoutée dans ce pays, le plus grand au monde ayant le français pour langue officielle (80 millions d’habitants).

“RFI regrette le retrait de l’accréditation de sa correspondante à Kinshasa, Florence Morice, qui n’a exercé que son travail de journaliste professionnelle”, a réagi la direction de la “radio mondiale” dans un communiqué.

“Radio France Internationale soutient pleinement sa correspondante Florence Morice et demande l’annulation de cette mesure de retrait d’accréditation et le rétablissement de sa diffusion”, ajoute RFI.

La “Radio mondiale” aurait diffusé de “faux résultats”

“J’ai reçu des arguments que RFI invoque, nous allons les examiner en commission. Nous allons écouter les arguments de RFI. Si c’est valable on y répondra positivement, si ce n’est pas valable, nous maintiendrons la mesure, nous sommes un Etat de droit”, a déclaré M. Mende à l’AFP.

M. Mende avait auparavant reproché à la correspondante de RFI d’avoir violé “la loi sur la Commission électorale nationale indépendante (Céni) et (le) non-respect du code de bonne conduite des journalistes étrangers pendant les élections”.

M. Mende reprochait à RFI “de proclamer les résultats, les tendances, alors qu’il n’y a que le président de la Céni qui peut proclamer les résultats et les tendances”.

“Des faux résultats d’ailleurs pour préparer les contestations stériles”, avait-il ajouté. “Le signal de RFI est coupé dans toutes les villes du Congo parce que nous n’allons pas laisser une station mettre de l’huile sur le feu au moment où nous attendons la compilation des résultats provisoires”, a ajouté M. Mende.

“Depuis ce lundi, RFI ne pouvait plus être écoutée sur sa fréquence FM de Kinshasa. Ce mardi, les antennes de RFI à Goma, Bukavu, Kisangani, Lubumbashi et Mbandaka ne sont à leur tour plus audibles”, avait auparavant indiqué la radio publique française.

LIRE AUSSI

RDC

AFP