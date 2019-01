Afrique de l'Est : une communauté en lambeaux ? [Chronique Business]

La communauté des États d’Afrique de l’Est qui regroupe le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, le le Rwanda, Burundi et le Soudan du Sud est sous le feu des projecteurs, et pas forcément pour les bonnes raisons. Crises diplomatiques permanentes entre Bujumbura et Kigali, accusations de protectionnisme réciproques entre le Kenya et la Tanzanie, la sous-région peine à réaliser ses ambitions en termes d’intégration. Depuis novembre 2018, les chefs d‘État de la région n’ont pas pu se rencontrer à deux reprises, sans pour autant qu’une explication officielle ne vienne donner les raisons du report du sommet qui doit les réunir.