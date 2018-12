Revue de l’année 2018 en 12 images

Elections en Afrique, prestation de serment, Coupe du monde de football, reprise des relations diplomatiques entre des pays…Que retenir de l’année écoulée ? Africanews a choisi de faire une rétrospective en photos des événements les plus marquants de l’année 2018.

22 janvier 2018. La légende du football George Weah prête serment comme président du Liberia devant des milliers de partisans en liesse. Il s’agissait de la première passation de pouvoir entre deux présidents élus dans ce pays depuis 1944. Weah succède à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d’Etat en Afrique en 2005.

15 février 2018. Jacob Zuma quitte le pouvoir. Après des semaines de tractations et de réunions, le chef de l’Etat empêtré dans des scandales de corruption, a finalement cédé aux pressions de son parti, l’ANC.

9 mars. Le président kényan Uhuru Kenyatta et le leader de l’opposition Raila Odinga se sont officiellement rencontrés pour la toute première fois depuis les élections générales très disputées du 8 août 2017.

14 avril. Des dizaines de milliers de personnes ont investi le stade d’Orlando pour acclamer une dernière fois Winnie Mandela, icône de la lutte contre le régime de l’Apartheid dans le pays, décédée le 2 avril à l’âge de 81 ans.

31 mai. Zidane quitte le Real Madrid après un troisième sacre consécutif en ligue des champions d’Europe. Un départ tout à fait inattendu.

14 juin. Ouverture Coupe du monde 2018 en Russie avec 32 équipes en compétition avec cinq sélections africaines (Sénégal, Nigeria, Maroc, Tunisie, Egypte), toutes éliminées au premier tour.

15 juillet. La France championne du monde. Vingt ans après sa première coupe du monde de football en 1998, la France a battu la Croatie 4-2, en finale de la Coupe du monde 2018 au stade de Loujniki à Moscou. Au moins 12 joueurs parmi les champions du monde français revendiquent des origines africaines.

7 août. Le chef de l’Etat congolais, Joseph Kabila, a annoncé qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, laissant entrevoir la première alternance démocratique en RDC. Il a choisi comme successeur Ramazani Shadary, son secrétaire permanent du parti, pour défendre les couleurs de la coalition au pouvoir lors du scrutin présidentiel prévu en décembre.

11 Septembre. 20 ans après, l’Ethiopie et l’Erythrée rouvrent leur frontière commune. Une réconciliation chaleureusement accueillie par la communauté internationale et qui a provoqué une série de nouveaux dégels dans la fragile région de la Corne de l’Afrique.

24 octobre. Sahle-Work Zewde devient la première femme présidente en Ethiopie. Un pays qui jure désormais sur la parité. Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en place une équipe gouvernementale composée de 10 femmes et de 10 hommes.

30 novembre. Retrait par la CAF de l’organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Cette décision sans appel conduit donc l’instance faîtière du football africain à ouvrir un appel urgent à de nouvelles candidatures de pays afin d’assurer le déroulement normal de la CAN aux lieu et date prévus en été 2019.

13 décembre. A dix jours d‘élections sous haute tension en République démocratique du Congo, un incendie s’est déclaré dans un entrepôt de la commission électorale à Kinshasa dans la nuit du 12 au 13 décembre. La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a tout simplement reporté de sept jours ces élections prévues au préalable le 23 décembre. Bien plus deux zones de conflit, à savoir Beni-Butembo à l’Est et à Yumbu à l’Ouest verront les élections organisées en mars prochain selon la CENI.