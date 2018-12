RDC : l'heure est au comptage des voix

Après le vote du dimanche, l’heure est au délicat comptage des voix en République démocratique du Congo, pour départager 17 candidats encore dans la course.

Le dépouillement a commencé après la prolongation du vote au-delà de l’heure prévue de fermeture à 17h00.

À Kinshasa, il s’est déroulé relativement dans le calme selon des observateurs.

“Les candidats qui nous intéressent le plus sont le 13, 4 et 20”, a déclaré le président du bureau du collège Saint-Georges dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Ces numéros correspondent aux principaux candidats, le dauphin du président Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, et les deux opposants Martin Fayulu et Félix Tshisekedi .

Selon AFP, l’opposant Martin Fayulu est arrivé en tête dans le bureau de vote du lycée Kiwele à Lubumbashi qui n’a enregistré que 239 votants sur 660 inscrits.

Écartés des élections pour raisons sécuritaires et sanitaires, les habitants de Beni se sont organisés pour voter manuellement jusque tard dans la soirée.Les résultats obtenus seront publiés mardi après-midi avant d‘être envoyés à la Monusco puis à la Ceni, la Commission électorale nationale indépendante.