Nigeria : le parti au pouvoir lance sa campagne électorale

Le parti au pouvoir au Nigeria a organisé un rassemblement pour marquer le lancement de la campagne du président Muhammadu Buhari vendredi dans la ville d’Uyo, au sud du pays, quelques heures seulement après avoir monté une équipe de campagne qui compte dans ses rangs, Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique.

Une élection présidentielle est prévue pour le 16 février afin de déterminer qui dirigera le plus grand producteur de pétrole brut d’Afrique et le pays le plus peuplé du continent.

Buhari Showcases New Achievements and Launches Campaign Document https://t.co/mrHIdEmDGH Nous allons sécuriser ce pays, nous allons le gérer correctement. Nous continuerons à améliorer la situation, la sécurité, l'économie et la lutte contre la corruption — Zuwaira ahmadu (@AhmaduZuwaira) December 30, 2018

Lors du lancement de sa campagne, M. Buhari a déclaré dans la ville du sud – capitale de l‘État d’Akwa Ibom – que son gouvernement était en train de gagner la lutte contre les islamistes qui ont intensifié les attaques dans le nord-est visant à créer un État adhérant à une interprétation stricte de la charia.

Muhamadu Buhari a aussi tenu un discours dans la ville de Baga, dans l’est de l‘État de Borno qui a subi une série d’attentats menée ces derniers mois par des militants alliés à l‘État islamique. Une situation qui a fait de la sécurité un enjeu de campagne.

“De nombreuses administrations locales étaient détenues par les insurgés de Boko Haram lorsque nous sommes entrés en fonction, mais aucune n’est actuellement contrôlée physiquement par le groupe ”, a déclaré le chef de l‘état sortant pour défendre son bilan sécuritaire.

“Nous allons sécuriser ce pays, nous allons le gérer correctement. Nous continuerons à améliorer la situation, la sécurité, l‘économie et la lutte contre la corruption ”, a encore ajouté Buhari.

Muhamadu Buhari, originaire du nord à prédominance musulmane, n’a généralement pas reçu l’appui des électeurs dans les États du sud, majoritairement chrétiens.

Auparavant, le parti au pouvoir de Buhari – le All Progressives Congress (APC) – avait nommé les membres du “conseil de campagne présidentiel”, membres de l‘équipe centrale de réélection de Buhari.

Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, qui a fait fortune grâce à son entreprise de ciment, a été nommé membre du comité consultatif spécial de Buhari. Femi Otedola, milliardaire, magnat du pétrole, a également été nommé membre du comité.