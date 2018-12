Élections RDC : Vivez en direct la journée de vote

Aujourd’hui, la république démocratique du Congo vit au rythme du premier tour de l‘élection. Vingt et un candidats sont en lice dans la course à la présidence. Qui sera qualifié pour ce vaste pays de 81 millions d’habitants ? Pour tout connaître du scrutin, suivez en direct le déroulement de la journée sur africanews.com et sur nos pages Facebook et Twitter.

Près de 39 millions d’électeurs sont appelés aux urnes afin de choisir un nouveau président, qui succèdera à Joseph Kabila arrivé au pouvoir en 2001. Des élections législatives et provinciales se tiennent en même temps dans un climat d’incertitude. Les résultats sont attendus le 6 janvier.

À retenir

- Ouverture des bureaux de vote dans le calme, malgré des retards parfois importants.

- Avalanches de problèmes. Kananga, Lubumbashi, Bandundu, Goma… machines à voter en panne, batteries vidées après deux heures, manque de bulletins de vote, bureaux de vote non ouverts…

17h00 : Heure officielle de fermeture de bureaux de vote

Les opérations de vote vont se poursuivre au-delà de l’heure de fermeture des centres et bureaux initialement prévue à 17h00 (15h00 GMT dans l’Est, 16h00 GMT dans l’Ouest) selon l’AFP.

Ce report est dû à l’affluence dans les bureaux pour les trois élections – présidentielle, législatives et provinciales – et aux retards dans l’ouverture de certains bureaux. Des dysfonctionnements de la machine à voter ont aussi été dénoncés par des électeurs.

A Kinshasa, les opérations de vote doivent se poursuivre jusqu‘à 22h00 (21h00 GMT) au centre de vote Saint-Raphaël où les électeurs ont manifesté leur colère face à ces retards multiples dans la matinée, a indiqué une source de la mission d’observation de l’Union africaine (UA).

17h00 : fermeture des bureaux de vote à Lubumbashi et bientot le dépouillement mais plusieurs électeurs n’ont pas pu voter

16h 30 : Les opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont arrivés au centre de vote du collège Bonsomi à N’djili, accompagnés d’une dizaine de partisans scandant les chansons de la victoire.

« Je m’attends à la victoire bien sûr. Mais je déplore quand même tous les désordres dont nous attendons parlé. Il y a encore des bureaux qui ne sont pas ouverts jusqu’à présent. Il faut se poser la question de savoir si tout ça n’est pas organisé pour que demain ça soit annulé pour qu’on redonne une ou deux années à ce régime qui va encore prétexter évidemment le budget et prendre tout le temps qu’il faut. Nous ne l’accepterons pas. Il y a des témoins aujourd’hui qui n’ont pas encore reçu leur badge. C’est quand même incroyable. Nous suivons pas à pas ce qui se passe. Si c’est fait dans le but de légitimer le candidat du pouvoir, nous ne l’accepterons pas », à déclaré Félix Tshisekedi à la sortie du bureau de vote du collège Bonsomi

15h39 : Encore des files d’attente à moins d’une heure de la fermeture (officielle) des bureaux de vote au collège Imara à Lubumbashi.



15h00 : les premières observations à mi-parcours du vote de la Synergie des Missions d’Observations Citoyennes des Elections (SYMOCEL).

14h 54 : Montée des tensions au centre de vote à l’EP Mpandilu constaté par actualité.CD

Kananga (14h54) : Montée des tensions au centre de vote à l'EP Mpandilu https://t.co/IrSNFwSnUK #RDC — ACTUALITE .CD (@actualitecd) December 30, 2018

12 h00 : Face à l’insuffisance des machines à voter à Bukavu, certains bureaux de vote ont dû fermer.

Bukavu : Certains bureaux déjà fermés par manque de machines à voter https://t.co/XkNlcl2G3o #RDC — ACTUALITE .CD (@actualitecd) 30 décembre 2018

11h : premières observations de la mission électorale de la Cenco (conférence épiscopale nationale du Congo).

“Quelques 4000 bureaux, au moins 846 bureaux installés dans des lieux prohibés. Presqu’un quart n’ont pas ouverts à l’heure, notamment pour cause de dysfonctionnement de la machine à voter.” précise un communiqué de la mission d’observation.

La mission d’observation de la Cenco mène une veille très active.

La stratégie de la Ceni consiste à décourager le maximum d’électeurs pour réduire la participation et pouvoir annoncer la victoire de Shadary à l’aide des 10 millions d’électeurs fictifs. #RDCVote pic.twitter.com/3KEgSqDO3h — Igor (@IgorNtumba) December 30, 2018

10h00 : Élections en RDC : on vote à Béni malgré le report

9h27 : le vote de Martin Fayulu

#DRC le candidat MartinFayulu de la coalition coalitionlamuka vient d’arrivé à l’athénée de la Gombe pour voter. Son bulletin en main …#DRC #RDC pic.twitter.com/BafB10jRSr — Saleh Mwanamilongo (@SMwanamilongo1) 30 décembre 2018

8h : Engouement constaté à Goma dans l’est du pays

8h 30 : A Kinshasa, le candidat de la majorité et “dauphin” du président Kabila, l’ex-ministre de l’Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, devait voter dès l’ouverture des bureaux dans le quartier huppé de la Gombe.

7h : Ouverture des bureaux de vote