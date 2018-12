Ukraine: la loi martiale a pris fin [International Edition]

Dans ce nouvel épisode d’International Edition nous irons en Ukraine, où la loi martiale a pris fin.

Le président Porochenko a mis fin à la loi martiale prise au mois de novembre après une confrontation maritime avec la Russie. Et puis en Indonésie, l’activité du volcan Anak Krakatau est de plus en plus intense. Après le Tsunami de samedi qui a fait au moins 400 morts, le niveau d’alerte a été porté à élevé. Voici pour les titres majeurs de ce programme qui revient chaque semaine sur quelques temps forts de l’actualité internationale traitée par nos différentes rédactions.