RDC : le représentant de l'union Européenne appelé à faire ses valises

Le chef de mission de l’Union européenne en République démocratique du Congo Persona non grata.

Jeudi, le ministre congolais des affaires étrangères a invité l’UE à rappeler son représentant dans le pays dans un delai de 48 heures.

Kinshasa renvoi ainsi l’ascenseur à l’Union européenne qui a maintenu le 10 décembre, ses sanctions contre 14 personnalités congolaises dont le dauphin de Jiseph kabila, Emmanuel Ramazani Shadary.

"Cette mesure sanctionne d'une part le comportement répréhensible de l'intéressé et d'autre part s'inscrit dans le cadre de la réciprocité."

“J’ai plaidé à mainte reprises au nom du chef de l’état et du gouvernement de la république auprès des personnalités de l’union européenne attitrées sinon, pour la levée pure et simple des mesures querellées à tout le moins pour leurs suspensions jusqu’à la tenue des élections générales en république démocratique du Congo.” , a déclaré Léonard She Okitundu, ministre congolais des Affaires étrangères .

C’est dans ce contexte que la RDC s’apprête à organiser dimanche, l‘élection présidentielle qui offrira au pays, sa première alternance démocratique.