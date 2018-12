RDC : des ong appellent à une transition sans Kabila

C’est dimanche que des électeurs se rendront aux urnes en République démocratique du Congo pour élire leur président. Ce scrutin attendu depuis 2016 incarne l’espoir d’une première alternance démocratique dans ce pays continent. Mais ce vote est loin d’aasouvir la soif de changement des organisations non gouvernementales et elles ont leur plan.

Des organisations de la société civile ont joué un rôle de premier plan dans la longue bataille pour la tenue de cette consultation. Mais elles semblent dubitatives à l’approche de l‘échéance. Et proposent leur schéma pour des élections transparentes et crédibles.

‘’ Nous pensons qu’il est grand temps que ça soit la population congolaise, que ça soit la communauté internationale, que tout le monde s’engage pour que nous puissions obtenir des élections crédible et transparentes . Et ces élections-là nous ne pouvons pas les obtenir avec kabila, pas même avec corneille nanga et donc il faut une autre restructuration, non seulement de la ceni, mais il faut une transition citoyenne sans kabila pour espérer avoir des élections crédibles et transparentes. ‘’ , a déclaré Robert NJDANGALA , président de filimbi dans le Sud-Kivu.

Mais une autre organisation de la société civile pense que ce vote peut sonner le glas du règne de la majorité actuelle. Si nous avons été incapables de les balayer par la rue, nous espérons le faire par ces élections, a notamment déclaré Judith Maroyi de la Lucha.