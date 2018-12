Gabon : résultat des législatives proclamés, le gouvernement cesse ses fonctions

La Cour constitutionnelle du Gabon a proclamé les résultats des législatives d’octobre dans la nuit de jeudi à vendredi, entraînant la fin des fonctions du gouvernement d’un pays dont le président, Ali Bongo Ondimba, est absent depuis plus de deux mois.

Ces résultats définitifs ont confirmé l‘écrasante victoire du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir) face à une opposition laminée qui obtient moins de 20 sièges sur les 143 de l’Assemblée nationale.

La présidente de la Cour, Marie-Madeleine Mborantsuo, a annoncé que le nouveau président de l’Assemblée nationale serait élu le 11 janvier.

Conformément à la Constitution, “les fonctions du gouvernement cessent”, notamment “à l’issue de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle”. “Le gouvernement assure l’expédition des affaires courantes jusqu‘à la formation d’un nouveau gouvernement”, précise la loi fondamentale.

La tradition au Gabon veut que le Premier ministre, actuellement Emmanuel Issoze Ngondet, présente sa démission au président Bongo qui doit désigner un nouveau chef de gouvernement. Avec les membres de son cabinet, le nouveau Premier ministre prête ensuite serment devant le chef de l’Etat et les juges de la Cour constitutionnelle.

Le Premier ministre chargé de répondre aux préoccupations du peuple

Or le président Bongo est absent depuis le 24 octobre, où il a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) alors qu’il se trouvait en Arabie saoudite. Il a été soigné plus d’un mois dans un hôpital de Ryad avant d‘être transféré à Rabat où il se trouve toujours en convalescence et en rééducation.

Depuis, il ne s’est pas exprimé, mais le fera depuis Rabat pour présenter ses voeux de Nouvel an à la Nation, a indiqué mercredi à l’AFP une source proche de l’entourage présidentiel.

En attendant son retour au Gabon à une date qui n’a pas été précisée, “il a chargé le Premier ministre (Emmanuel Issoze Ngondet) de répondre aux attentes de la population conformément à la Constitution”, a ajouté cette source.

En deux mois, seule une photo du président et deux vidéos tournées à Rabat, ont été diffusées. Ces images où Ali Bongo apparaît toujours assis et ne s’exprime pas (les vidéos ont été diffusées sans son) n’avaient pas rassuré sur ses capacités physiques et intellectuelles à assumer ses fonctions.

Trois dirigeants de partis d’opposition ont demandé qu’une équipe médicale constituée sur une base consensuelle aille voir le président à Rabat pour déterminer s’il est en mesure d’assumer ses fonctions.

