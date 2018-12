Togo : le parti au pouvoir remporte les législatives

Premiers résultats provisoires après les législatives du 20 décembre au Togo et sans grande surprise, l’UNIR, le Parti au pouvoir l’emporte à la majorité.

Sous réserve de confirmation par la Cour constitutionnelle, l’Union pour la République, le parti du Président Faure Gnassingbé rafle 59 des 91 sièges que compte l’Assemblée Nationale.

Dix listes indépendantes et six formations politiques de l’opposition se partagent les 32 sièges restants avec à leur tête, l’Union des forces de changement de Gilchrist Olympio qui obtient six sièges.

Organisé dans un contexte de crise et boycotté par la coalition des 14 partis politiques de l’opposition qui dénonçaient des “irrégularités”, le scrutin a enregistré un taux de participation de 59,25%.

Après plus d’un an de grave crise politique, l’opposition, qui n’aura plus aucune représentation au Parlement, continue de réclamer la limitation du mandat présidentiel.

Au total, 850 candidats étaient en lice.