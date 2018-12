RDC : 38 blessés dans le crash d'un antonov à Béni

38 personnes ont été blessées dont huit grièvement, quand l’Antonov qui transportait des forces de l’armée congolaise a raté son atterrissage sur l’aéroport de Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo.

“Il y a 38 blessés, dont quatre membres d‘équipage, 26 soldats congolais, et huit soldats congolais blessés graves”, a déclaré à l’AFP le lieutenant Somwe Mulimbi, responsable de la sécurité de l’aéroport de Beni.

L’appareil est un Antonov utilisé pour le transport des forces congolaises, a précisé le porte-parole de l’armée dans la région, le capitaine Make Hazukai.

“Ce qui est vrai c’est que l’avion a raté son atterrissage”, a précisé le capitaine Hazukai.

This accident occurred less than a week after another Antonov 26 crashed during the approach phase at Kinshasa International Airport, killing 7 people. It’s th fifth accident in the DRC since the beginning of the year. pic.twitter.com/1GiJd7vNok