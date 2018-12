Dans ce documentaire, Guy Roméo, Stéphane, Boye Gaye, Cheikh et Léo, racontent pour la première fois leurs années d’exil, eux qui étaient prêts à tout pour un avenir meilleur.

À l’exception de Guy Roméo, tous sont rentrés au Cameroun et au Sénégal, profondément marqués par cette expérience. Malgré les années écoulées, ils en subissent encore les séquelles, d’autant plus que le retour au pays est vécu comme un échec.

“Partir ?” met en avant les dégâts psychologiques irréversibles subis par ces candidats malheureux à l’exil.

Et à l’heure où les questions migratoires sont au coeur du débat public, « Partir ? » a pour but de sensibiliser les populations africaines aux dangers de la migration clandestine, mais aussi de changer les mentalités, en faisant parler ceux qui depuis l’Europe, contribuent à perpétuer cette image d’un Occident idéal. En donnant la parole à ceux qui ont eu le courage de rentrer, Mary-Noël Niba et Laurence Lascary espèrent dissuader d’autres Africains de quitter leur pays pour un Eldorado imaginaire.

Le film, auto-produit par “Luman Communications” et “De l’Autre Côté du Périph” verra le jour courant 2019. Les deux femmes espèrent également pouvoir organiser une tournée de projections-débats sur tout le continent.