Madagascar : ravalomanana exhorte ses partisans à défendre leur vote

L’ex président, candidat à la présidentielle malgache, Marc Ravalomanana a exhorté dimanche ses partisans à défendre leur vote après le second tour dont les résultats sont attendus autour de Noël.

“J’appelle tous les Malgaches qui sentaient avoir subi une injustice et une violation de leur droit et de leur vote, à se lever et à oser défendre leur choix “ a-t-il déclaré lors de son discours.

Son concurrent, l’ancien chef de l’Etat Andry Rajoelina semblait dimanche promis à une nette victoire à la présidentielle.

Le dernier comptage publié dimanche soir par la Commission électorale, crédite en effet Rajoelina de 55,08% des suffrages, contre 44,92% pour Ravalomanana, confirmant la tendance du premier tour.

Les résultats provisoires complets, avant d‘éventuels recours devant la Haute cour constitutionnelle, devraient être rendus publics par la Ceni autour du 25 décembre.