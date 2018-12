Un musicien sud-africain joue de la guitare en se faisant opérer du cerveau

En Afrique du Sud, le jazzman Musa Lanzini habitué à jouer sur les scènes du monde entier a donné une performance unique dans sa carrière : jouer de la guitare alors qu’il était en train d‘être opéré du cerveau.

Dans cette vidéo, on peut voir le musicien éclectique allongé sur la table d’opération alors que les médecins s’affairent pour lui enlever une tumeur au cerveau. L’opération est lourde et a duré un total de six heures… Mais le patient a continué à pincer sa guitare avec autant de légèreté que possible.

Au-delà de la performance artistique, les médecins voulaient observer quelles sont les parties du cerveau que Musa Lanzini utilise pour faire de la musique. Leur objectif, préserver ces zones et restaurer comme celles qui commandent l’utilisation des doigts et qui sont attaquées par la tumeur.

Une semaine après l’opération, le musicien s’est laissé allé à la confidence. Il a expliqué qu‘être à la fois sous anesthésie et éveillé tout en sachant que son cerveau est observé par la lumière d’une lampe de poche n’est pas la position idéale pour jouer de la musique et se concentrer.

Mais pour les médecins, l’expérience a été une réussite puisqu’ils ne voulaient pas enlever la tumeur et supprimer en un coup de bistouri le talent du musicien… Pour l’instant, le pari semble réussi !