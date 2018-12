Somalie : au moins sept morts dans une double attaque à Mogadiscio

Une double attaque à la voiture piégée endeuille Mogadiscio, la capitale de la Somalie.

Samedi, au moins sept personnes ont perdu la vie après la double explosion survenue non loin du palais présidentiel. L’attaque a été revendiquée par les militants Shebab selon la police.

Parmi les morts se trouvent trois journalistes de la chaîne britannique Universal TV. L‘équipe était composée de deux journalistes anglais et de leur confrère somalien.

Le mode opératoire est quasiment identique aux attaques qui ont visé le palais présidentiel ces derniers mois. Une première explosion qui vise un check-point non loin de l‘édifice. Et la seconde quelques minutes plus tard. Celle-ci s’est produite à un carrefour situé à proximité.

Dans le communiqué où ils revendiquent l’attaque, les Shebab ont indiqué que leur cible était les points de contrôle qui protège le palais présidentiel.

Toujours annoncé comme étant affaiblis, les Islamistes somaliens continuent à mener des attaques meurtrières à Mogadiscio. Et même s’ils ont été chassés de la capitale il y a sept ans, les Shebab contrôlent toujours une grande partie des régions rurales de la Somalie et n’hésitent pas à lancer des attaques contre les symboles du gouvernement central soutenu par l’Union africaine.