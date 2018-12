RDC : l'opposition accuse Kabila de vouloir rester au pouvoir

L’opposition congolaise en est convaincue Joseph Kabila ne compte pas quitter le pouvoir et fait tout pour empêcher la tenue de la présidentielle.

Les dirigeants de l’Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ont mis le pouvoir en garde contre un nouvel ajournement du scrutin déjà reporté du 23 au 30 décembre.

“S’il arrive un débordement quelconque ce n’est pas dû à notre base, ce serait alors des manipulations du régime et on en a vu, a indiqué Félix Tshisekedi, le candidat de l’UDPS à la présidentielle. Je pense ici à l’incendie du dépôt de la CENI c’est totalement un incendie rayé par le pouvoir dans le but justement de justifier le report.”

La République démocratique du Congo a accueilli dans le calme l’annonce d’un nouveau report des élections générales qui doivent désigner le successeur du président Joseph Kabila au pouvoir depuis près de 18 ans.