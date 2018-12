Rétro Football 2018 : les premières de l’année en Afrique

Il était une fois : le tout premier CAF Award pour un Egyptien, une qualification historique de Madagascar et la Mauritanie à la Coupe d’Afrique des nations, une Super Coupe de la CAF qui se joue hors du continent… le menu des compétitions était varié tout au long de cette année.

L’attaquant des Pharaons a été désigné meilleur joueur africain de l’année par la confédération africaine de football. A 25 ans, Salah est en effet devenu le tout premier Egyptien élu Joueur de l’année par la Confédération africaine de football (CAF). L’attaquant de Liverpool (Angleterre) a réalisé une excellente saison en 2017 qui restera dans les annales. Il a battu le record de buts marqués lors d’une saison de Premier League à 20 clubs avec 32 unités. Salah a été élu meilleur joueur de l’année par ses pairs.

L’équipe nationale de football local du Maroc a remporté le 4 février 2018 la cinquième édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) face au Nigeria (4 – 0). Le Maroc remportait ainsi son premier CHAN à domicile devant ses nombreux supporters. Les Lions de l’Atlas succédaient à la République démocratique du Congo. La prochaine édition du CHAN – une compétition continentale à laquelle n’ont droit de participer que les joueurs évoluant dans leur propre championnat national – aura lieu en 2020 en Algérie.

C’est un sacré exploit qu’ont réalisé ces deux pays lors des qualifications pour la CAN 2019. Les deux équipes se sont qualifiées pour leur première Coupe d’Afrique des nations. Confortablement installés dans le groupe A avec 10 points, Madagascar s’est tracé une voie royale vers la phase finale de la CAN 2019, où la Grande Île a d’abord tenu en échec les Lions de la Teranga du Sénégal – mondialiste en Russie – (2-2) avant de se payer la Guinée équatoriale sur un score de 1 à 0. Comme les Malgaches, les Mourabitounes se sont aussi offert une première place inédite dans le groupe I avec 12 points en novembre dernier. Les joueurs du Français Patrice Neveu ont remporté quatre de leurs cinq premiers matchs. Une première dans l’histoire de ces pays qui n’avaient jamais atteint ce niveau de la compétition phare du football africain.

Finaliste de la récente CAN au Ghana, les Banyana Banyana d’Afrique du Sud battus par les Supers Falcons du Nigeria en finale (0-0, 4-3 tab), ont tout de même décroché une place pour la Coupe du monde dames en France (du 7 juin au 7 juillet). Les protégés de Desiree Ellis participeront ainsi pour la première fois à cette prestigieuse compétition. L’Afrique du Sud connait déjà ses adversaires en phrase de poule. Elle a hérité du groupe B en compagnie de l’Allemagne, la Chine et l’Espagne.

