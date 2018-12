L'ONU adopte une résolution sur l'erradication de la pauvreté rurale proposée par la chine

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté jeudi sa toute première résolution visant à lutter contre la pauvreté dans les zones rurales des pays en développement.

Une résolution qui souligne l’importance d’efforts concertés pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2030.

Présentée par la Chine et le Groupe des 77 (G77), le plus grand bloc de pays en développement, cette résolution note que près de 80% des personnes en situation d’extrême pauvreté vivent dans des régions rurales et dépendent de l’agriculture.

L’Agenda 2030 pour le développement durable fait de l‘éradication de la pauvreté une priorité.

‘‘La promotion de l’adoption de cette résolution par les Nations unies a une signification forte et concrète. La Chine a joué un rôle déterminant dans la réduction et l’éradication de la pauvreté. La réalisation de notre objectif de réduction de la pauvreté d’ici 2020 a particulièrement suscité un accueil favorable de la part de la communauté internationale. La plupart des États membres de l’ONU reconnaissent les réalisations de la Chine en matière de développement et sont disposés à tirer les leçons de l’expérience de la Chine en matière de réduction de la pauvreté et à renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre la pauvreté avec la Chine’‘, a déclaré Ma Zhaoxu, représentant permanent de la Chine auprès de l’ONU.

Rappelant le succès de la Chine dans l‘éradication de la pauvreté rurale (plus de 700 millions de chinois ruraux sont sortis de la pauvreté lors des quarante dernières années), M. Ma a indiqué que la résolution contenait certains concepts chinois comme la “réduction ciblée de la pauvreté”, “la coopération mutuellement bénéfique” et “la construction d’une communauté de destin”.

En tant que plus grand pays en développement, la Chine soutiendra les efforts d‘éradication de la pauvreté dans le monde en développement via des actions concrètes, accélèrera la mise en place de l’Agenda 2030, partagera l’expérience chinoise avec le monde et construira un nouveau type de relations internationales reposant sur la coopération mutuellement bénéfique, a assuré M. Ma.

